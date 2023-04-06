Führus (Bauer) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Führus (Bauer) Katharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1828

Сын: Führus Christian

Отец ребёнка: Führus Friedrich

Рождение ребёнка
1832

Сын: Führus Carl

Отец ребёнка: Führus Friedrich

Рождение ребёнка
10.08.1834

Дочь: Katharina

Отец ребёнка: Führus Friedrich

Рождение ребёнка
10.11.1836

Сын: Führus Martin

Отец ребёнка: Führus Friedrich

Рождение ребёнка
10.09.1839

Дочь: Carolina

Отец ребёнка: Führus Friedrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Führus Friedrich

Смерть
Неизвестно
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