Führus (Bauer) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1828
Сын: Führus Christian
Отец ребёнка: Führus Friedrich
Рождение ребёнка
1832
Сын: Führus Carl
Отец ребёнка: Führus Friedrich
Рождение ребёнка
10.08.1834
Дочь: Katharina
Отец ребёнка: Führus Friedrich
Рождение ребёнка
10.11.1836
Сын: Führus Martin
Отец ребёнка: Führus Friedrich
Рождение ребёнка
10.09.1839
Дочь: Carolina
Отец ребёнка: Führus Friedrich
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Führus Friedrich
Смерть
Неизвестно