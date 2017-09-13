Пакина София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакина София Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2017

Отец: Пакин Александр Викторович

Мать: Янгирова Светлана

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