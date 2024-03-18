Евфимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1731 и 1733
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1748 и 1754
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Бракосочетание
Между 1748 и 1755
Муж: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1760
Дочь: Тоногина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1761
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Смерть
После 1787