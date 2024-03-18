Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1731 и 1733

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1730 и 1733 г.р.

Дети

Между 1748 и 1754 г.р.
Между 1754 и 1760 г.р.
Между 1758 и 1761 г.р.
Около 1769 г.р.
Между 1773 и 1774 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1731 и 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1748 и 1754

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1748 и 1755

Муж: Матвей Иванович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1760

Дочь: Тоногина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1761

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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