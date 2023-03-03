Крылов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1909
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Крылов Иван Андреевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 18 лет. Токарева Пелагея Прокопьевна. Невеста. Дочь казака д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно