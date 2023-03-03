Крылов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Иван Андреевич

Крылов Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1909

Жена: Крылова Пелагея Прокопьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Павел Бутаев Крылов Иван Андреевич. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Православный. Первым браком. 18 лет. Токарева Пелагея Прокопьевна. Невеста. Дочь казака д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close