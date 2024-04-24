Зыкова Фекла Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.09.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
03.10.1863 ст.
Сын: Зыков Андрей Иванов
Отец ребёнка: Зыков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
14.09.1867 ст.
Отец ребёнка: Зыков Иван Дмитриев
Смерть
19.09.1909 ст.