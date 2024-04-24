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Зыкова Фекла Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.09.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
03.10.1863 ст.

Сын: Зыков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Зыков Иван Дмитриев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1867 ст.

Сын: Зыкова Надежда Иванова

Отец ребёнка: Зыков Иван Дмитриев

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.09.1909 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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