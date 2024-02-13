Петренко Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1986

Отец: Дмитриенко Николай Владимирович

Мать: Дмитриенко Надежда Александровна

Бракосочетание
19.07.2008

Муж: скрыто настройками приватности

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.2012

Сын: Петренко Захар Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.2015

Дочь: Петренко Ева Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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