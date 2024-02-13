Петренко Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1986
Бракосочетание
19.07.2008
Муж: скрыто настройками приватности
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.2012
Сын: Петренко Захар Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.2015
Дочь: Петренко Ева Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности