Журавлева Домна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Журавлев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно