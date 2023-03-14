Журавлева Домна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Домна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Журавлев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Журавлев Иван Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Журавлев Федор Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Журавлев Осип Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Максим Петрович

Отец ребёнка: Журавлев Петр Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Петр Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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