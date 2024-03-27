Ахмадуллин Гайбадулла
Место рожденияАбраево, Башкорстостан, Россия
Дата рождения1890
Дата смерти?.08.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ахмадуллин Ахмадулла
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахмадуллина) Нурия
Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля
Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Бракосочетание
1922
Жена: Ахмадуллина Камиля
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
18.08.1928
Рождение ребёнка
18.10.1930
Рождение ребёнка
13.07.1933
Рождение ребёнка
09.01.1939
Рождение ребёнка
01.06.1942
Рождение ребёнка
1945
Смерть
?.08.1977