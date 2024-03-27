Ахмадуллин Гайбадулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадуллин Гайбадулла

Место рождения

Абраево, Башкорстостан, Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ахмадуллин Ахмадулла

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахмадуллина) Нурия

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Работа или профессия
Неизвестно
Пастух
Бракосочетание
1922

Жена: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
18.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
18.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
13.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
09.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
01.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмадуллина Камиля

Смерть
?.08.1977

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