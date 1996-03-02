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Разумов Валериан Никитович

Место рождения

Туркменская ССР, Чарджоуская обл., г. Чарджоу

Дата рождения

21.01.1912

Дата смерти

02.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1912

Отец: Разумов Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кавеева) Маршида

Военная награда
Неизвестно
Разумов Валерий Никитович гв. ст. техник-лейтенант Дата рождения __.__.1912 Место призыва Ижевский ГВК, Удмуртская АССР, г. Ижевск Воинская часть 271 гв. сп 88 гв. сд ( 271 гв. сп, 88 гв. сд, 28 гв. с... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1942

Сын: Разумов Александр

Мать ребёнка: (Кавеева) Маршида

Смерть
02.03.1996
Похороны
Неизвестно

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