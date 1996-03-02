Разумов Валериан Никитович
Место рожденияТуркменская ССР, Чарджоуская обл., г. Чарджоу
Дата рождения21.01.1912
Дата смерти02.03.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1912
Отец: Разумов Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кавеева) Маршида
Военная награда
Неизвестно
Разумов Валерий Никитович гв. ст. техник-лейтенант Дата рождения __.__.1912 Место призыва Ижевский ГВК, Удмуртская АССР, г. Ижевск Воинская часть 271 гв. сп 88 гв. сд ( 271 гв. сп, 88 гв. сд, 28 гв. с... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1942
Сын: Разумов Александр
Мать ребёнка: (Кавеева) Маршида
Смерть
02.03.1996
Похороны
Неизвестно