Непеин Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Непеин Максим
Рождение ребёнка
1923
Сын: Непеин Николай Александрович
Мать ребёнка: Непеина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
06.04.1927
Дочь: Непеина Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Непеина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Непеин Александр Александрович
Мать ребёнка: Непеина Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мацко Антонина Александровна
Мать ребёнка: Непеина Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Непеина Пелагея Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Непеина Пелагея Ефимовна
Смерть
1957