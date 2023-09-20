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Непеин Александр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Непеин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Непеин Николай Александрович

Мать ребёнка: Непеина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
06.04.1927

Дочь: Непеина Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Непеина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Непеин Александр Александрович

Мать ребёнка: Непеина Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мацко Антонина Александровна

Мать ребёнка: Непеина Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Непеина Пелагея Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непеина Пелагея Ефимовна

Смерть
1957
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