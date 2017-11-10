Валеева (Садыкова) Лайля
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1950
Дата смерти10.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиев Риф
г. Казань, Татарстан
Рождение ребёнка
19.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиев Риф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиев Риф
Смерть
10.11.2017