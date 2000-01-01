Осьмушников Никифор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Получение воинского звания/чина
1790
В купечестве.
Работа или профессия
Неизвестно
Основал свечно-сальный завод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осьмушников Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно