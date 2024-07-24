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(Шишкова) Евдокия

Место рождения

Тульская область, Плавский район, деревня Муравлёвка

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шишков Андрей Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1884

Муж: Петровичев Никанор

Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Петровичев Николай?

Отец ребёнка: Петровичев Никанор

Рождение ребёнка
1910

Сын: Петровичев Стефан

Отец ребёнка: Петровичев Никанор

Смерть
Неизвестно

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