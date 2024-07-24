(Шишкова) Евдокия
Место рожденияТульская область, Плавский район, деревня Муравлёвка
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Шишков Андрей Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1884
Муж: Петровичев Никанор
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Петровичев Николай?
Отец ребёнка: Петровичев Никанор
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петровичев Стефан
Отец ребёнка: Петровичев Никанор
Смерть
Неизвестно