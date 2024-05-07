Друзин Степанов Аксен Захарович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
произошла смена фамилии с Друзин на Степанов РС 1816 год Фонд № 111. Оп.3. Д. 266 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/81817
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Друзин Степанов Андрей Аксенович
Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна
произошла смена фамилии с Друзин на Степанов РС 1816 год Фонд № 111. Оп.3. Д. 266 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/81817
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанова Афанасия Аксеновна
Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Друзин Степанов Федор Аксенович
Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна
произошла смена фамилии с Друзин на Степанов РС 1816 год Фонд № 111. Оп.3. Д. 266 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/81817
Рождение ребёнка
1851
Сын: Степанов Степан Аксенович
Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Степанов Дмитрий Аксенович
Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна
Смерть
Неизвестно