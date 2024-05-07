Друзин Степанов Аксен Захарович 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Друзин Степанов Аксен Захарович

Место рождения

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Друзин Степанов Захар Иванович

Мать: Друзина Степанова Евдокия (Авдотья) Семеновна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
произошла смена фамилии с Друзин на Степанов РС 1816 год Фонд № 111. Оп.3. Д. 266 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/81817
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Агафья Гурьевна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Друзин Степанов Андрей Аксенович

Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
произошла смена фамилии с Друзин на Степанов РС 1816 год Фонд № 111. Оп.3. Д. 266 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/81817
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанова Афанасия Аксеновна

Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Друзин Степанов Федор Аксенович

Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
произошла смена фамилии с Друзин на Степанов РС 1816 год Фонд № 111. Оп.3. Д. 266 https://archives.permkrai.ru/archive1/unit/81817
Рождение ребёнка
1851

Сын: Степанов Степан Аксенович

Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Степанов Дмитрий Аксенович

Мать ребёнка: Степанова Агафья Гурьевна

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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