Сабельников ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабельников ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сабельников Петр

Мать ребёнка: Екатерина (Лиза?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабельников Афанасий

Мать ребёнка: Екатерина (Лиза?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфуза

Мать ребёнка: Екатерина (Лиза?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина (Лиза?)

Смерть
Неизвестно
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