Губина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубина Неизвестно

Губина Неизвестно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: Павлова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Губин Алексей

Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Губин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Губин Алексей

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Степанова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Губин Алексей

Рождение ребёнка
1918

Сын: Губин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Губин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Алексей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close