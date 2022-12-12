Андреева Стефанида Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Стефанида Тарасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1909

Дочь: Анна Силантьевна

Отец ребёнка: Андреев Силантий Андреевич

Коваши, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.05.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Силантий Андреевич

Коваши, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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