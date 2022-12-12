Андреева Стефанида Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1909
Дочь: Анна Силантьевна
Отец ребёнка: Андреев Силантий Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Силантий Андреевич
Смерть
Неизвестно