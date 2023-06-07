Федор Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Егоров

Федор Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1762

Отец: Егор Петров

Мать: Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close