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Федор Егоров
Федор Егоров
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.05.1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Егор Петров
Около 1729 г.р.
Мать
Евдокия Михайлова
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1762
Отец:
Егор Петров
Мать:
Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно
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