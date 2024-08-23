Любченко Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти05.02.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Любченко) Пелагея Марковна
Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович
Рождение ребёнка
14.03.1894
Сын: Любченко Александр Маркович
Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович
Рождение ребёнка
25.02.1898
Дочь: (Любченко) Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович
Рождение ребёнка
13.04.1906
Дочь: (Любченко) Александра Марковна
Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович
Рождение ребёнка
05.06.1909
Сын: Любченко Митрофан Маркович
Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович
Смерть
05.02.1915
от чахотки