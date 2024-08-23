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Любченко Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

05.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Марк Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Любченко) Пелагея Марковна

Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович

Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Любченко Александр Маркович

Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович

Рождение ребёнка
25.02.1898

Дочь: (Любченко) Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович

Рождение ребёнка
13.04.1906

Дочь: (Любченко) Александра Марковна

Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович

Рождение ребёнка
05.06.1909

Сын: Любченко Митрофан Маркович

Отец ребёнка: Любченко Марк Лукьянович

Смерть
05.02.1915
от чахотки

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