Екатерина Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 11.07.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1862
Дочь: Климушкина Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1863
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1864
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 11.07.1863