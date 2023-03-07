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Екатерина Никаноровна

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Место рождения

Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 11.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Мусорка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1861

Муж: Клюкин Сергей Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1862

Дочь: Климушкина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1863

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1864

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Клюкин Сергей Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 11.07.1863
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