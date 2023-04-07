Емельянова Любовь Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1890
Сын: Емельянов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Платонович
20 августа 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
09.11.1891
Дочь: Миропея Васильевна
Отец ребёнка: Емельянов Василий Платонович
21 ноября 1891 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно