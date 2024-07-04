Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харькова (Львова) Галина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно