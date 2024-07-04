Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: Львова (Фионова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харькова (Львова) Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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