Горячева Пелогея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Леонид
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1929
Дочь: Мисюк Зоя
Отец ребёнка: Горячев Константин
Гостеевка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горячев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горячев Константин