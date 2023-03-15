Горячева Пелогея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева Пелогея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Леонид

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1929

Дочь: Мисюк Зоя

Отец ребёнка: Горячев Константин

Гостеевка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Константин

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