Андреева (Баландина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Андреев Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1968
Дочь: Комуро Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Андреев Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно