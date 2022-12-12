Андреева (Баландина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Баландина) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Андреев Геннадий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.09.1968

Дочь: Комуро Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Андреев Геннадий Михайлович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Геннадий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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