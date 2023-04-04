Резанцов Савва Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанцов Савва Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1649 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Резанцов Козма Ильин

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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