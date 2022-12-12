Яблоков Александ Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.31
Сын: Яблоков Николай Александрович
Мать ребёнка: Дюкова Вера Николаевна
Колесниково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1991
Высоковский, Солигаличский муниципальный район, Костромская область