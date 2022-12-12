Яблоков Александ Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблоков Александ Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.31

Сын: Яблоков Николай Александрович

Мать ребёнка: Дюкова Вера Николаевна

Колесниково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1991
Высоковский, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
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