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Полянский Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Полянский Григорий Иванович

Мать: Полянская Матрена

Рождение ребёнка
1823

Сын: Полянский Евсевий Иванович

Мать ребёнка: Полянская Анна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Полянский Николай Иванович

Мать ребёнка: Полянская Анна

Рождение ребёнка
03.02.1826

Сын: Полянский Семен Иванович

Мать ребёнка: Полянская Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Полянский Савелий Иванович

Мать ребёнка: Полянская Анна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Полянская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Анна

Смерть
Неизвестно
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