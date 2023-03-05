Полянский Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Полянский Григорий Иванович
Мать: Полянская Матрена
Рождение ребёнка
1823
Сын: Полянский Евсевий Иванович
Мать ребёнка: Полянская Анна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Полянский Николай Иванович
Мать ребёнка: Полянская Анна
Рождение ребёнка
03.02.1826
Мать ребёнка: Полянская Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Полянский Савелий Иванович
Мать ребёнка: Полянская Анна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Полянская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полянская Анна
Смерть
Неизвестно