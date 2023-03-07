Васнецов Станислав Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Станислав Игоревич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

21.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1981

Отец: Васнецов Игорь Станиславович

Мать: Васнецова Ирина Владимировна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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