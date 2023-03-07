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Васнецов Станислав Игоревич
Васнецов Станислав Игоревич
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
21.02.1981
Пол
Мужской
Отец
Васнецов Игорь Станиславович
1958 г.р.
Мать
Васнецова Ирина Владимировна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1981
Отец:
Васнецов Игорь Станиславович
Мать:
Васнецова Ирина Владимировна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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