Вильданова (Яхина) Минезиля Анваровна
Место рождения
Дата рождения03.11.1963
Дата смерти11.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.2021
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан