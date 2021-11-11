Вильданова (Яхина) Минезиля Анваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданова (Яхина) Минезиля Анваровна

Место рождения

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1963

Дата смерти

11.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.03.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.11.2021
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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