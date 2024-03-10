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Никулина Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1942

Отец: Гайдаренко Иван Яковлевич

Мать: Орловская Александра Егоровна

Рождение ребёнка
18.01.1965

Сын: Никулин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.01.1965

Сын: Никулин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.01.1965

Сын: Никулин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.07.1966

Дочь: Никулина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Никулин Алексей Алексеевич

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