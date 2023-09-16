Потоцкий Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потоцкий Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1970

Отец: Потоцкий Юрий Петрович

Мать: Потоцкая Томара Викторовна

Рождение ребёнка
09.06.1992

Дочь: Заверталюк Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1997

Дочь: Прециниек (Потоцкая) Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Потоцкая Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1998

Дочь: Войтенко Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Потоцкая Ирина Ивановна

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