Потоцкий Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1970
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1970
Отец: Потоцкий Юрий Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1992
Дочь: Заверталюк Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1997
Дочь: Прециниек (Потоцкая) Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Потоцкая Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1998
Дочь: Войтенко Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Потоцкая Ирина Ивановна