Габидуллин Зиннат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Зиннат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Нажия Зиннатовна

Мать ребёнка: Габидуллина Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Наиля Зиннатовна

Мать ребёнка: Габидуллина Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Фанис Зиннатович

Мать ребёнка: Габидуллина Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Зуфар Зиннатович

Мать ребёнка: Габидуллина Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Винер Зиннатович

Мать ребёнка: Габидуллина Халима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закий Зиннатович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Талгат Зиннатович

Мать ребёнка: Габидуллина Халима

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