Габидуллин Зиннат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Нажия Зиннатовна
Мать ребёнка: Габидуллина Халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Наиля Зиннатовна
Мать ребёнка: Габидуллина Халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Фанис Зиннатович
Мать ребёнка: Габидуллина Халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Зуфар Зиннатович
Мать ребёнка: Габидуллина Халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Винер Зиннатович
Мать ребёнка: Габидуллина Халима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закий Зиннатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Талгат Зиннатович
Мать ребёнка: Габидуллина Халима