Аксенов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырова Светлана

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксенова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2022
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