Аксенов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырова Светлана
Мать ребёнка: Аксенова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксенова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2022