Калугина (Русских) Валентина Осиповна
Место рождениядеревня Вятки Кировкий район
Дата рождения19.11.1927
Дата смерти02.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
19.11.1927
Отец: Русских Осип
Мать: Русских Эмилия
деревня Вятки Кировкий район
Рождение ребёнка
27.04.1955
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Калугин Александр Петрович
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1958
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1960
Дочь: Кушнарева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Аляева Лидия Петровна
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1965
Дочь: Галаева Мария Петровна
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1965
Сын: Калугин Александр Петрович
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
04.11.1966
Дочь: Калугина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
01.10.1968
Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2014