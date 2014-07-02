Калугина (Русских) Валентина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Русских) Валентина Осиповна

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Место рождения

деревня Вятки Кировкий район

Дата рождения

19.11.1927

Дата смерти

02.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1927

Отец: Русских Осип

Мать: Русских Эмилия

деревня Вятки Кировкий район
Рождение ребёнка
27.04.1955

Сын: Калугин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Сын: Калугин Александр Петрович

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Сын: Калугин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1958

Сын: Калугин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1960

Дочь: Кушнарева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Аляева Лидия Петровна

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1965

Дочь: Галаева Мария Петровна

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1965

Сын: Калугин Александр Петрович

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1966

Дочь: Калугина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1968

Сын: Калугин Николай Петрович

Отец ребёнка: Калугин Пётр Александрович

Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Пётр Александрович

Смерть
02.07.2014
Нордовка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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