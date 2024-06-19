Логинова (Чистова) Мария Кузьминична 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логинова (Чистова) Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логинова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Логинов Петр Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1920

Дочь: (Логинова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Логинов Петр Степанович

Рождение ребёнка
21.10.1921

Дочь: Титова (Логинова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Логинов Петр Степанович

Смерть
1968

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