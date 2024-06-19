Логинова (Чистова) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логинова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Логинов Петр Степанович
Рождение ребёнка
20.03.1920
Дочь: (Логинова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Логинов Петр Степанович
Рождение ребёнка
21.10.1921
Дочь: Титова (Логинова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Логинов Петр Степанович
Смерть
1968