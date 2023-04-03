Маджугинская (Карретеро) Кармен Перез
Место рожденияСерон, Испания, Серена
Дата рожденияС 21.02.1914 по 21.04.1914
Дата смерти13.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 21.02.1914 по 21.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Серон, Испания, Серена
Рождение ребёнка
04.03.1933
Сын: Маджугинский Павел Артемович
Отец ребёнка: Маджугинский Артем Николаевич
Мекнес, Марокко
Рождение ребёнка
16.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маджугинский Артем Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1987