Маджугинская (Карретеро) Кармен Перез — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маджугинская (Карретеро) Кармен Перез

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Место рождения

Серон, Испания, Серена

Дата рождения

С 21.02.1914 по 21.04.1914

Дата смерти

13.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 21.02.1914 по 21.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Серон, Испания, Серена
Рождение ребёнка
04.03.1933

Сын: Маджугинский Павел Артемович

Отец ребёнка: Маджугинский Артем Николаевич

Мекнес, Марокко
Рождение ребёнка
16.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маджугинский Артем Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маджугинский Артем Николаевич

Смерть
13.07.1987
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