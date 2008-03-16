Рекшинская (Матасова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Матасова) Валентина Ивановна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

11.05.1914

Дата смерти

19.11.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва
Образование
С 1931 по 1932
Химико-технологический институт
неоконченное высшее
Образование
С 1932 по 1935
Машиностроительный институт
высшее
Бракосочетание
?.08.1935

Муж: Рекшинский Юрий Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1936

Сын: Рекшинский Ярослав Юрьевич

Отец ребёнка: Рекшинский Юрий Петрович

г. Горький
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Юрий Петрович

Работа или профессия
С 1962 по 1974
Заво спецавтомобилей
Развод
1962

Муж: Рекшинский Юрий Петрович

Образование
Неизвестно
школа с чертежно-техническим уклоном в Н.Еовгороде
среднее
Смерть
19.11.1990
г. Нижний Новгород
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