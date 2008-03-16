Рекшинская (Матасова) Валентина Ивановна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения11.05.1914
Дата смерти19.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва
Образование
С 1931 по 1932
Химико-технологический институт
неоконченное высшее
Образование
С 1932 по 1935
Машиностроительный институт
высшее
Бракосочетание
?.08.1935
Рождение ребёнка
19.04.1936
Сын: Рекшинский Ярослав Юрьевич
Отец ребёнка: Рекшинский Юрий Петрович
г. Горький
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рекшинский Юрий Петрович
Работа или профессия
С 1962 по 1974
Заво спецавтомобилей
Развод
1962
Образование
Неизвестно
школа с чертежно-техническим уклоном в Н.Еовгороде
среднее
Смерть
19.11.1990
г. Нижний Новгород