(Горохова) Татьяна Козмина
Место рожденияд. Валово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова
Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: ((Горохов)) Акилина Петрова
Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: ((Горохов)) Афимья Петрова
Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова
Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: ((Горохов)) Параскева Петрова
Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: ((Горохов)) Анна Петрова
Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: ((Горохов)) Мария Петрова
Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов
Смерть
Неизвестно