(Горохова) Татьяна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горохова) Татьяна Козмина

(Горохова) Татьяна Козмина

Место рождения

д. Валово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Петр Осипов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова

Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: ((Горохов)) Акилина Петрова

Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: ((Горохов)) Афимья Петрова

Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: ((Горохов)) Федора Петрова

Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: ((Горохов)) Параскева Петрова

Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: ((Горохов)) Анна Петрова

Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: ((Горохов)) Мария Петрова

Отец ребёнка: (Горохов) Петр Осипов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.