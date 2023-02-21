Бородина (Кабанова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Кабанова) Мария Сергеевна

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Место рождения

с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

18.03.1853

Дата смерти

24.12.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1853

Отец: Кабанов Сергей Степанович/Стефанович

Мать: Кабанова Матрона Матвеевна

с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
16.07.1883

Сын: Бородин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Бородин Григорий Иванович

с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
24.12.1915
д. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
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