Бородина (Кабанова) Мария Сергеевна
Место рожденияс. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения18.03.1853
Дата смерти24.12.1915
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1853
с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
16.07.1883
Отец ребёнка: Бородин Григорий Иванович
с. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Смерть
24.12.1915
д. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии