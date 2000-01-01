(Христенко) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Христенко) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Христенко Прокофий

Мать: Христенко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Похоронена в г.Волжский
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