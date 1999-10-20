Володина Капиталина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Капиталина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1910

Дата смерти

20.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1933

Сын: Володин Александр Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
12.11.1941

Сын: Володин Николай Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Иван Васильевич

Смерть
20.10.1999
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