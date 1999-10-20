Володина Капиталина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1910
Дата смерти20.10.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1933
Сын: Володин Александр Иванович
Отец ребёнка: Володин Иван Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
12.11.1941
Отец ребёнка: Володин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1999