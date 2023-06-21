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Гармаш (Мартыненко) Ольга Николаевна
Гармаш (Мартыненко) Ольга Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1967
Пол
Женский
Отец
Мартыненко Николай Анисимович
1939 г.р.
Мать
Мартыненко (Подлесная) Маринка Матвеевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЯ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1967
Отец:
Мартыненко Николай Анисимович
Мать:
Мартыненко Маринка Матвеевна
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