Соловьёв Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.2010

Дочь: Соловьёва Алиса Александровна

Мать ребёнка: Соловьёва Юлия Александровна

Рождение ребёнка
12.02.2015

Сын: Соловьёв Артём Александрович

Мать ребёнка: Соловьёва Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Юлия Александровна

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