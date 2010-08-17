Соловьёв Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.2010
Дочь: Соловьёва Алиса Александровна
Мать ребёнка: Соловьёва Юлия Александровна
Рождение ребёнка
12.02.2015
Сын: Соловьёв Артём Александрович
Мать ребёнка: Соловьёва Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно