Мелузов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1930
Мать ребёнка: Коновалова Марина Васильевна
д. Темариха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелузова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Мелузова Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно