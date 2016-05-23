(Павлова) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Нина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1951

Дата смерти

23.05.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Владимир

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Владимир

Смерть
23.05.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
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