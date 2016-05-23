(Павлова) Нина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1951
Дата смерти23.05.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Владимир
Рождение ребёнка
28.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Владимир
Смерть
23.05.2016
Похороны
Неизвестно