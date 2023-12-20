Андреева Анна Гавриловна
Место рожденияЧувашская респ. Тетюшский р-он д. Индрчи
Дата рождения18.08.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Идрисова (Андреева) Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Андреев Константин Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно