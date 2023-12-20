Андреева Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Анна Гавриловна

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Место рождения

Чувашская респ. Тетюшский р-он д. Индрчи

Дата рождения

18.08.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Константин Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Идрисова (Андреева) Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Андреев Константин Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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