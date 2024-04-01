Smart Isabella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Smart Isabella

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1806

Дата смерти

11.01.1885

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

1826 г.р.
1828 г.р.
1831 г.р.
1835 г.р.
1838 г.р.
1838 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1806

Отец: Smart Thomas

Мать: Smart (Huddleston) Ruth

Рождение ребёнка
16.05.1826

Дочь: Long (Long) Priscilla

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Long Ruth

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Long Alcena

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Long Evaline

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Long Isabelle

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1838

Сын: Long Thomas

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1841

Сын: Long John

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1843

Сын: Long Peter

Отец ребёнка: Long John B.

Рождение ребёнка
1845

Сын: Long James

Отец ребёнка: Long John B.

Смерть
11.01.1885

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