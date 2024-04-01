Smart Isabella
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1806
Дата смерти11.01.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1806
Отец: Smart Thomas
Мать: Smart (Huddleston) Ruth
Рождение ребёнка
16.05.1826
Дочь: Long (Long) Priscilla
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Long Ruth
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Long Alcena
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Long Evaline
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Long Isabelle
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1838
Сын: Long Thomas
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Long John
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1843
Сын: Long Peter
Отец ребёнка: Long John B.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Long James
Отец ребёнка: Long John B.
Смерть
11.01.1885