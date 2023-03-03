Голубева Васса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиПосле 1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Голубев Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Чернышёва Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Смолякова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Голубев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Голубева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Крылова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
09.01.1905
Сын: Голубев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Голубева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1904