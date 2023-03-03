Голубева Васса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Васса Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 1904

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Голубев Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Чернышёва Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Смолякова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Голубев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Голубева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Крылова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
09.01.1905

Сын: Голубев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Голубева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Алексей Илларионович

Смерть
После 1904
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