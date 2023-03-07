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Широкова Настасья Маркова

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Место рождения

поч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Наталья Давыдова

Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Широков Емельян Давыдов

Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Широков Миней Давыдов

Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Широков Тарас Давыдов

Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Давыд Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784
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