Широкова Настасья Маркова
Место рожденияпоч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Хороших, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Наталья Давыдова
Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Широков Давыд Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784