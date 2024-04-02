Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Прокопьевна

Место рождения

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
27.01.1782 ст.

Муж: Прокопий Кондратьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1788 ст.

Сын: Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1793 ст.

Сын: Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич

Пыжелохта, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
После 1799
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