Мария Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
27.01.1782 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1788 ст.
Сын: Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.06.1793 ст.
Сын: Федор Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Кондратьевич
Смерть
После 1799